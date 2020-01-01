Poznaj tokenomikę MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MVTT10F, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MVTT10F, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Oficjalna strona internetowa: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Tokenomika i analiza cenowa MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 391.76K $ 391.76K $ 391.76K Całkowita podaż: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Podaż w obiegu: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 391.76K $ 391.76K $ 391.76K Historyczne maksimum: $ 0.054454 $ 0.054454 $ 0.054454 Historyczne minimum: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Aktualna cena: $ 0.04605897 $ 0.04605897 $ 0.04605897 Dowiedz się więcej o cenie MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomika MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MVTT10F, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MVTT10F. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMVTT10F tokenomikę, poznaj cenę tokena MVTT10Fna żywo! Prognoza ceny MVTT10F Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MVTT10F? Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.