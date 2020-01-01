Poznaj tokenomikę MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MVDA25, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MVDA25, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Oficjalna strona internetowa: https://app.reserve.org/ Tokenomika i analiza cenowa MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.54K $ 17.54K $ 17.54K Całkowita podaż: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K Podaż w obiegu: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.54K $ 17.54K $ 17.54K Historyczne maksimum: $ 3.59 $ 3.59 $ 3.59 Historyczne minimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Aktualna cena: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Tokenomika MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MVDA25, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MVDA25. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMVDA25 tokenomikę, poznaj cenę tokena MVDA25na żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.