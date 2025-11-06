Informacje o cenie Market Stalker (STLKR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00169045 $ 0.00169045 $ 0.00169045 Minimum 24h $ 0.00181622 $ 0.00181622 $ 0.00181622 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00169045$ 0.00169045 $ 0.00169045 Maksimum 24h $ 0.00181622$ 0.00181622 $ 0.00181622 Historyczne maksimum $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Najniższa cena $ 0.00046084$ 0.00046084 $ 0.00046084 Zmiana ceny (1H) -0.63% Zmiana ceny (1D) -3.04% Zmiana ceny (7D) -23.12% Zmiana ceny (7D) -23.12%

Aktualna cena Market Stalker (STLKR) wynosi $0.00168882. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STLKR wahał się między $ 0.00169045 a $ 0.00181622, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STLKR w historii to $ 0.00491883, a najniższy to $ 0.00046084.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STLKR zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o -3.04% w ciągu 24 godzin i o -23.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Market Stalker (STLKR)

Kapitalizacja rynkowa $ 168.88K$ 168.88K $ 168.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 168.88K$ 168.88K $ 168.88K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Market Stalker wynosi $ 168.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STLKR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 168.88K.