Informacje o cenie Market Maverick (LUIGI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00120787 $ 0.00120787 $ 0.00120787 Minimum 24h $ 0.00126698 $ 0.00126698 $ 0.00126698 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00120787$ 0.00120787 $ 0.00120787 Maksimum 24h $ 0.00126698$ 0.00126698 $ 0.00126698 Historyczne maksimum $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Najniższa cena $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +4.36% Zmiana ceny (7D) -16.65% Zmiana ceny (7D) -16.65%

Aktualna cena Market Maverick (LUIGI) wynosi $0.00126698. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUIGI wahał się między $ 0.00120787 a $ 0.00126698, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUIGI w historii to $ 0.163593, a najniższy to $ 0.00108121.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUIGI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.36% w ciągu 24 godzin i o -16.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Market Maverick (LUIGI)

Kapitalizacja rynkowa $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Market Maverick wynosi $ 26.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUIGI w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.61K.