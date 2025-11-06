GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Market Maverick to 0.00126698 USD. Śledź aktualizacje cen LUIGI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LUIGI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Market Maverick to 0.00126698 USD. Śledź aktualizacje cen LUIGI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LUIGI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LUIGI

Informacje o cenie LUIGI

Czym jest LUIGI

Oficjalna strona internetowa LUIGI

Tokenomika LUIGI

Prognoza cen LUIGI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Market Maverick

Cena Market Maverick (LUIGI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LUIGI do USD:

$0.00126698
$0.00126698$0.00126698
+4.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Market Maverick (LUIGI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Market Maverick (LUIGI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00120787
$ 0.00120787$ 0.00120787
Minimum 24h
$ 0.00126698
$ 0.00126698$ 0.00126698
Maksimum 24h

$ 0.00120787
$ 0.00120787$ 0.00120787

$ 0.00126698
$ 0.00126698$ 0.00126698

$ 0.163593
$ 0.163593$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121$ 0.00108121

--

+4.36%

-16.65%

-16.65%

Aktualna cena Market Maverick (LUIGI) wynosi $0.00126698. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUIGI wahał się między $ 0.00120787 a $ 0.00126698, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUIGI w historii to $ 0.163593, a najniższy to $ 0.00108121.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUIGI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.36% w ciągu 24 godzin i o -16.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Market Maverick (LUIGI)

$ 26.61K
$ 26.61K$ 26.61K

--
----

$ 26.61K
$ 26.61K$ 26.61K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Market Maverick wynosi $ 26.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUIGI w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.61K.

Historia ceny Market Maverick (LUIGI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Market Maverick do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Market Maverick do USD wyniosła $ -0.0003379641.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Market Maverick do USD wyniosła $ -0.0004369807.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Market Maverick do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.36%
30 Dni$ -0.0003379641-26.67%
60 dni$ -0.0004369807-34.48%
90 dni$ 0--

Co to jest Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Market Maverick (LUIGI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Market Maverick (w USD)

Jaka będzie wartość Market Maverick (LUIGI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Market Maverick (LUIGI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Market Maverick.

Sprawdź teraz prognozę ceny Market Maverick!

LUIGI na lokalne waluty

Tokenomika Market Maverick (LUIGI)

Zrozumienie tokenomiki Market Maverick (LUIGI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LUIGIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Market Maverick (LUIGI)

Jaka jest dziś wartość Market Maverick (LUIGI)?
Aktualna cena LUIGI w USD wynosi 0.00126698USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LUIGI do USD?
Aktualna cena LUIGI w USD wynosi $ 0.00126698. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Market Maverick?
Kapitalizacja rynkowa dla LUIGI wynosi $ 26.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LUIGI w obiegu?
W obiegu LUIGI znajduje się 21.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LUIGI?
LUIGI osiąga ATH w wysokości 0.163593 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LUIGI?
LUIGI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00108121 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LUIGI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LUIGI wynosi -- USD.
Czy w tym roku LUIGI pójdzie wyżej?
LUIGI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LUIGI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Market Maverick (LUIGI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,106.12
$103,106.12$103,106.12

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.65
$3,377.65$3,377.65

-0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.96
$158.96$158.96

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,106.12
$103,106.12$103,106.12

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.65
$3,377.65$3,377.65

-0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3272
$2.3272$2.3272

+2.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.96
$158.96$158.96

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0821
$1.0821$1.0821

-0.28%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000726
$0.0000000726$0.0000000726

+380.79%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2205
$0.2205$0.2205

+341.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007175
$0.000007175$0.000007175

+280.03%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24505
$0.24505$0.24505

+93.30%