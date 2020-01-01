Tokenomika Market Making Pro (MMPRO)

Informacje o Market Making Pro (MMPRO)

MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

Oficjalna strona internetowa:
https://marketmaking.pro/

Tokenomika i analiza cenowa Market Making Pro (MMPRO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Market Making Pro (MMPRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 687.29K
Całkowita podaż:
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 92.08M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 746.39K
Historyczne maksimum:
$ 0.824202
Historyczne minimum:
$ 0.00298409
Aktualna cena:
$ 0.00746394
Tokenomika Market Making Pro (MMPRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Market Making Pro (MMPRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MMPRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMPRO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMMPRO tokenomikę, poznaj cenę tokena MMPROna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.