Poznaj tokenomikę Market Making Pro (MMPRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MMPRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Market Making Pro (MMPRO) / Tokenomika / Tokenomika Market Making Pro (MMPRO) Odkryj kluczowe informacje o Market Making Pro (MMPRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Market Making Pro (MMPRO) MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for. MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for. Oficjalna strona internetowa: https://marketmaking.pro/ Kup MMPRO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Market Making Pro (MMPRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Market Making Pro (MMPRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 687.29K $ 687.29K $ 687.29K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 92.08M $ 92.08M $ 92.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 746.39K $ 746.39K $ 746.39K Historyczne maksimum: $ 0.824202 $ 0.824202 $ 0.824202 Historyczne minimum: $ 0.00298409 $ 0.00298409 $ 0.00298409 Aktualna cena: $ 0.00746394 $ 0.00746394 $ 0.00746394 Dowiedz się więcej o cenie Market Making Pro (MMPRO) Tokenomika Market Making Pro (MMPRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Market Making Pro (MMPRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MMPRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMPRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMMPRO tokenomikę, poznaj cenę tokena MMPROna żywo! Prognoza ceny MMPRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMPRO? Nasza strona z prognozami cen MMPRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MMPRO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.