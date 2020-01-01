Poznaj tokenomikę Market Dominance (MD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Market Dominance (MD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Market Dominance (MD) / Tokenomika / Tokenomika Market Dominance (MD) Odkryj kluczowe informacje o Market Dominance (MD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Market Dominance (MD) Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal. Oficjalna strona internetowa: https://dominance.market/ Kup MD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Market Dominance (MD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Market Dominance (MD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.36M Całkowita podaż: $ 550.59M Podaż w obiegu: $ 550.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.36M Historyczne maksimum: $ 0.01319383 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00428253 Dowiedz się więcej o cenie Market Dominance (MD) Tokenomika Market Dominance (MD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Market Dominance (MD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMD tokenomikę, poznaj cenę tokena MDna żywo! Prognoza ceny MD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MD? Nasza strona z prognozami cen MD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.