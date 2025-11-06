Informacje o cenie Market Cap (MCAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.43% Zmiana ceny (7D) -28.73% Zmiana ceny (7D) -28.73%

Aktualna cena Market Cap (MCAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCAP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCAP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCAP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -28.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Market Cap (MCAP)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Podaż w obiegu 999.40M 999.40M 999.40M Całkowita podaż 999,398,564.92086 999,398,564.92086 999,398,564.92086

Obecna kapitalizacja rynkowa Market Cap wynosi $ 9.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCAP w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999398564.92086. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.71K.