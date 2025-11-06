GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Market Cap to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MCAP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MCAP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Market Cap to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MCAP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MCAP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MCAP

Informacje o cenie MCAP

Czym jest MCAP

Oficjalna strona internetowa MCAP

Tokenomika MCAP

Prognoza cen MCAP

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Market Cap

Cena Market Cap (MCAP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MCAP do USD:

--
----
+1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Market Cap (MCAP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Market Cap (MCAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.43%

-28.73%

-28.73%

Aktualna cena Market Cap (MCAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCAP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCAP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCAP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -28.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Market Cap (MCAP)

$ 9.71K
$ 9.71K$ 9.71K

--
----

$ 9.71K
$ 9.71K$ 9.71K

999.40M
999.40M 999.40M

999,398,564.92086
999,398,564.92086 999,398,564.92086

Obecna kapitalizacja rynkowa Market Cap wynosi $ 9.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCAP w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999398564.92086. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.71K.

Historia ceny Market Cap (MCAP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.43%
30 Dni$ 0-49.32%
60 dni$ 0-61.41%
90 dni$ 0--

Co to jest Market Cap (MCAP)

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Market Cap (MCAP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Market Cap (w USD)

Jaka będzie wartość Market Cap (MCAP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Market Cap (MCAP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Market Cap.

Sprawdź teraz prognozę ceny Market Cap!

MCAP na lokalne waluty

Tokenomika Market Cap (MCAP)

Zrozumienie tokenomiki Market Cap (MCAP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MCAPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Market Cap (MCAP)

Jaka jest dziś wartość Market Cap (MCAP)?
Aktualna cena MCAP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MCAP do USD?
Aktualna cena MCAP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Market Cap?
Kapitalizacja rynkowa dla MCAP wynosi $ 9.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MCAP w obiegu?
W obiegu MCAP znajduje się 999.40M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MCAP?
MCAP osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MCAP?
MCAP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MCAP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MCAP wynosi -- USD.
Czy w tym roku MCAP pójdzie wyżej?
MCAP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MCAP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Market Cap (MCAP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,086.97
$103,086.97$103,086.97

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.48
$3,377.48$3,377.48

-0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.93
$158.93$158.93

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,086.97
$103,086.97$103,086.97

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.48
$3,377.48$3,377.48

-0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3267
$2.3267$2.3267

+2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.93
$158.93$158.93

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0813
$1.0813$1.0813

-0.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000712
$0.0000000712$0.0000000712

+371.52%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2203
$0.2203$0.2203

+340.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007175
$0.000007175$0.000007175

+280.03%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24505
$0.24505$0.24505

+93.30%