Cena Market Cap (MCAP)
--
+1.43%
-28.73%
-28.73%
Aktualna cena Market Cap (MCAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCAP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCAP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MCAP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -28.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Market Cap wynosi $ 9.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCAP w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999398564.92086. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.71K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Market Cap do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.43%
|30 Dni
|$ 0
|-49.32%
|60 dni
|$ 0
|-61.41%
|90 dni
|$ 0
|--
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
Jaka będzie wartość Market Cap (MCAP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Market Cap (MCAP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Market Cap.
Sprawdź teraz prognozę ceny Market Cap!
Zrozumienie tokenomiki Market Cap (MCAP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MCAPjuż teraz!
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
