Informacje o cenie Marine Moguls (MOGUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 38.24 $ 38.24 $ 38.24 Minimum 24h $ 40.82 $ 40.82 $ 40.82 Maksimum 24h Minimum 24h $ 38.24$ 38.24 $ 38.24 Maksimum 24h $ 40.82$ 40.82 $ 40.82 Historyczne maksimum $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Najniższa cena $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -1.59% Zmiana ceny (7D) -0.18% Zmiana ceny (7D) -0.18%

Aktualna cena Marine Moguls (MOGUL) wynosi $40.14. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOGUL wahał się między $ 38.24 a $ 40.82, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOGUL w historii to $ 910.54, a najniższy to $ 32.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOGUL zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -1.59% w ciągu 24 godzin i o -0.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Marine Moguls (MOGUL)

Kapitalizacja rynkowa $ 108.62K$ 108.62K $ 108.62K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 399.84K$ 399.84K $ 399.84K Podaż w obiegu 2.71K 2.71K 2.71K Całkowita podaż 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Marine Moguls wynosi $ 108.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOGUL w obiegu wynosi 2.71K, przy całkowitej podaży 9962.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 399.84K.