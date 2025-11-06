GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Marine Moguls to 40.14 USD. Śledź aktualizacje cen MOGUL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOGUL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Marine Moguls to 40.14 USD. Śledź aktualizacje cen MOGUL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOGUL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOGUL

Informacje o cenie MOGUL

Czym jest MOGUL

Oficjalna strona internetowa MOGUL

Tokenomika MOGUL

Prognoza cen MOGUL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Marine Moguls

Cena Marine Moguls (MOGUL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MOGUL do USD:

$40.14
$40.14$40.14
-1.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Marine Moguls (MOGUL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Marine Moguls (MOGUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 38.24
$ 38.24$ 38.24
Minimum 24h
$ 40.82
$ 40.82$ 40.82
Maksimum 24h

$ 38.24
$ 38.24$ 38.24

$ 40.82
$ 40.82$ 40.82

$ 910.54
$ 910.54$ 910.54

$ 32.47
$ 32.47$ 32.47

-0.00%

-1.59%

-0.18%

-0.18%

Aktualna cena Marine Moguls (MOGUL) wynosi $40.14. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOGUL wahał się między $ 38.24 a $ 40.82, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOGUL w historii to $ 910.54, a najniższy to $ 32.47.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOGUL zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -1.59% w ciągu 24 godzin i o -0.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Marine Moguls (MOGUL)

$ 108.62K
$ 108.62K$ 108.62K

--
----

$ 399.84K
$ 399.84K$ 399.84K

2.71K
2.71K 2.71K

9,962.0
9,962.0 9,962.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Marine Moguls wynosi $ 108.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOGUL w obiegu wynosi 2.71K, przy całkowitej podaży 9962.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 399.84K.

Historia ceny Marine Moguls (MOGUL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Marine Moguls do USD wyniosła $ -0.65218022664666.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Marine Moguls do USD wyniosła $ -8.5280159520.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Marine Moguls do USD wyniosła $ +3.9105873180.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Marine Moguls do USD wyniosła $ -1.8974819705071.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.65218022664666-1.59%
30 Dni$ -8.5280159520-21.24%
60 dni$ +3.9105873180+9.74%
90 dni$ -1.8974819705071-4.51%

Co to jest Marine Moguls (MOGUL)

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Marine Moguls (MOGUL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Marine Moguls (w USD)

Jaka będzie wartość Marine Moguls (MOGUL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Marine Moguls (MOGUL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Marine Moguls.

Sprawdź teraz prognozę ceny Marine Moguls!

MOGUL na lokalne waluty

Tokenomika Marine Moguls (MOGUL)

Zrozumienie tokenomiki Marine Moguls (MOGUL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOGULjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Marine Moguls (MOGUL)

Jaka jest dziś wartość Marine Moguls (MOGUL)?
Aktualna cena MOGUL w USD wynosi 40.14USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOGUL do USD?
Aktualna cena MOGUL w USD wynosi $ 40.14. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Marine Moguls?
Kapitalizacja rynkowa dla MOGUL wynosi $ 108.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOGUL w obiegu?
W obiegu MOGUL znajduje się 2.71K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOGUL?
MOGUL osiąga ATH w wysokości 910.54 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOGUL?
MOGUL zaliczył cenę ATL w wysokości 32.47 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOGUL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOGUL wynosi -- USD.
Czy w tym roku MOGUL pójdzie wyżej?
MOGUL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOGUL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:52:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Marine Moguls (MOGUL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,086.97
$103,086.97$103,086.97

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.48
$3,377.48$3,377.48

-0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.93
$158.93$158.93

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,086.97
$103,086.97$103,086.97

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,377.48
$3,377.48$3,377.48

-0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3267
$2.3267$2.3267

+2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.93
$158.93$158.93

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0813
$1.0813$1.0813

-0.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000712
$0.0000000712$0.0000000712

+371.52%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2203
$0.2203$0.2203

+340.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007175
$0.000007175$0.000007175

+280.03%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24505
$0.24505$0.24505

+93.30%