Giełda MEXC / Cena krypto / Marinade Staked SOL (MSOL) / Tokenomika / Tokenomika Marinade Staked SOL (MSOL) Odkryj kluczowe informacje o Marinade Staked SOL (MSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Marinade Staked SOL (MSOL) Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake. Oficjalna strona internetowa: https://marinade.finance/ Kup MSOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Marinade Staked SOL (MSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Marinade Staked SOL (MSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 933.09M $ 933.09M $ 933.09M Całkowita podaż: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Podaż w obiegu: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 933.09M $ 933.09M $ 933.09M Historyczne maksimum: $ 363.77 $ 363.77 $ 363.77 Historyczne minimum: $ 8.93 $ 8.93 $ 8.93 Aktualna cena: $ 270.22 $ 270.22 $ 270.22 Dowiedz się więcej o cenie Marinade Staked SOL (MSOL) Tokenomika Marinade Staked SOL (MSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Marinade Staked SOL (MSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena MSOLna żywo! Prognoza ceny MSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MSOL? Nasza strona z prognozami cen MSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MSOL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.