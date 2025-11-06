Informacje o cenie marcat maker (MARCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000519 $ 0.00000519 $ 0.00000519 Minimum 24h $ 0.00000527 $ 0.00000527 $ 0.00000527 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000519$ 0.00000519 $ 0.00000519 Maksimum 24h $ 0.00000527$ 0.00000527 $ 0.00000527 Historyczne maksimum $ 0.00003174$ 0.00003174 $ 0.00003174 Najniższa cena $ 0.00000519$ 0.00000519 $ 0.00000519 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.54% Zmiana ceny (7D) -20.89% Zmiana ceny (7D) -20.89%

Aktualna cena marcat maker (MARCAT) wynosi $0.00000526. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARCAT wahał się między $ 0.00000519 a $ 0.00000527, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARCAT w historii to $ 0.00003174, a najniższy to $ 0.00000519.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARCAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.54% w ciągu 24 godzin i o -20.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o marcat maker (MARCAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Podaż w obiegu 998.82M 998.82M 998.82M Całkowita podaż 998,819,690.237516 998,819,690.237516 998,819,690.237516

Obecna kapitalizacja rynkowa marcat maker wynosi $ 5.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARCAT w obiegu wynosi 998.82M, przy całkowitej podaży 998819690.237516. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.26K.