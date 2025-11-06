GiełdaDEX+
Aktualna cena marcat maker to 0.00000526 USD. Śledź aktualizacje cen MARCAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARCAT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena marcat maker to 0.00000526 USD. Śledź aktualizacje cen MARCAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MARCAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MARCAT

Informacje o cenie MARCAT

Czym jest MARCAT

Oficjalna strona internetowa MARCAT

Tokenomika MARCAT

Prognoza cen MARCAT

Logo marcat maker

Cena marcat maker (MARCAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MARCAT do USD:

+0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
marcat maker (MARCAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:51:47 (UTC+8)

Informacje o cenie marcat maker (MARCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.54%

-20.89%

-20.89%

Aktualna cena marcat maker (MARCAT) wynosi $0.00000526. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MARCAT wahał się między $ 0.00000519 a $ 0.00000527, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MARCAT w historii to $ 0.00003174, a najniższy to $ 0.00000519.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MARCAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.54% w ciągu 24 godzin i o -20.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o marcat maker (MARCAT)

Obecna kapitalizacja rynkowa marcat maker wynosi $ 5.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MARCAT w obiegu wynosi 998.82M, przy całkowitej podaży 998819690.237516. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.26K.

Historia ceny marcat maker (MARCAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny marcat maker do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny marcat maker do USD wyniosła $ -0.0000013998.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny marcat maker do USD wyniosła $ -0.0000009856.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny marcat maker do USD wyniosła $ -0.000001671101969315354.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.54%
30 Dni$ -0.0000013998-26.61%
60 dni$ -0.0000009856-18.73%
90 dni$ -0.000001671101969315354-24.11%

Co to jest marcat maker (MARCAT)

meet the marcat maker

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla marcat maker (MARCAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny marcat maker (w USD)

Jaka będzie wartość marcat maker (MARCAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w marcat maker (MARCAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla marcat maker.

Sprawdź teraz prognozę ceny marcat maker!

MARCAT na lokalne waluty

Tokenomika marcat maker (MARCAT)

Zrozumienie tokenomiki marcat maker (MARCAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MARCATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące marcat maker (MARCAT)

Jaka jest dziś wartość marcat maker (MARCAT)?
Aktualna cena MARCAT w USD wynosi 0.00000526USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MARCAT do USD?
Aktualna cena MARCAT w USD wynosi $ 0.00000526. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa marcat maker?
Kapitalizacja rynkowa dla MARCAT wynosi $ 5.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MARCAT w obiegu?
W obiegu MARCAT znajduje się 998.82M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MARCAT?
MARCAT osiąga ATH w wysokości 0.00003174 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MARCAT?
MARCAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000519 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MARCAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MARCAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku MARCAT pójdzie wyżej?
MARCAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MARCAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:51:47 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

