Poznaj tokenomikę Manta mUSD (MUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Manta mUSD (MUSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MUSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Manta mUSD (MUSD) / Tokenomika / Tokenomika Manta mUSD (MUSD) Odkryj kluczowe informacje o Manta mUSD (MUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Manta mUSD (MUSD) mUSD are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi. mUSD are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi. Oficjalna strona internetowa: https://cedefi.manta.network/ Kup MUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Manta mUSD (MUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Manta mUSD (MUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 80.16M $ 80.16M $ 80.16M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 85.02M $ 85.02M $ 85.02M Historyczne maksimum: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Historyczne minimum: $ 0.910412 $ 0.910412 $ 0.910412 Aktualna cena: $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 Dowiedz się więcej o cenie Manta mUSD (MUSD) Tokenomika Manta mUSD (MUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Manta mUSD (MUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena MUSDna żywo! Prognoza ceny MUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MUSD? Nasza strona z prognozami cen MUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MUSD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.