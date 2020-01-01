Poznaj tokenomikę MangoMan Intelligent (MMIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MMIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MangoMan Intelligent (MMIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MMIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika MangoMan Intelligent (MMIT) Odkryj kluczowe informacje o MangoMan Intelligent (MMIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o MangoMan Intelligent (MMIT) MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users' convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction. MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.39K $ 67.39K $ 67.39K Całkowita podaż: $ 2,099.20T $ 2,099.20T $ 2,099.20T Podaż w obiegu: $ 182.17T $ 182.17T $ 182.17T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 776.55K $ 776.55K $ 776.55K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie MangoMan Intelligent (MMIT) Tokenomika MangoMan Intelligent (MMIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MangoMan Intelligent (MMIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MMIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMMIT tokenomikę, poznaj cenę tokena MMITna żywo! Prognoza ceny MMIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMIT? Nasza strona z prognozami cen MMIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MMIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.