Tokenomika MakerX (MKX) Odkryj kluczowe informacje o MakerX (MKX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o MakerX (MKX) MakerX is a DAO Token, the DAO is focused on creating a community of holders and backers supporting many non profits and projects around the world. Oficjalna strona internetowa: https://megamaker.org/ Biała księga: https://megamaker.tigercyberhouse.com/mega-maker/introduction Tokenomika i analiza cenowa MakerX (MKX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MakerX (MKX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 997.64M Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.46M Historyczne maksimum: $ 2.9 Historyczne minimum: $ 0.01322755 Aktualna cena: $ 0.01348117 Tokenomika MakerX (MKX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MakerX (MKX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MKX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MKX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.