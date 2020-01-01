Poznaj tokenomikę Make Ethereum Great Again ($MEGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MEGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Make Ethereum Great Again ($MEGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $MEGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Make Ethereum Great Again ($MEGA) $MEGA the first true PulseChain Banger. We are here to bring all of crypto to the promise land Oficjalna strona internetowa: https://makeethgreatagain.io/ Biała księga: http://makeethgreatagain.gitbook.io/make-eth-great-again-usdmega/ Tokenomika i analiza cenowa Make Ethereum Great Again ($MEGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Make Ethereum Great Again ($MEGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 888.89T Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.88K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Make Ethereum Great Again ($MEGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Make Ethereum Great Again ($MEGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $MEGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $MEGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.