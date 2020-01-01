Tokenomika Main Character Energy (MCEN)

Tokenomika Main Character Energy (MCEN)

Odkryj kluczowe informacje o Main Character Energy (MCEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Main Character Energy (MCEN)

The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience.

Oficjalna strona internetowa:
https://maincharacterenergy.club/

Tokenomika i analiza cenowa Main Character Energy (MCEN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Main Character Energy (MCEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 30.71K
Całkowita podaż:
$ 998.39M
Podaż w obiegu:
$ 998.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 30.71K
Historyczne maksimum:
$ 0.00449789
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Main Character Energy (MCEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Main Character Energy (MCEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MCEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCEN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMCEN tokenomikę, poznaj cenę tokena MCENna żywo!

Prognoza ceny MCEN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCEN? Nasza strona z prognozami cen MCEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.