Giełda MEXC / Cena krypto / Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) / Tokenomika / Tokenomika Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Odkryj kluczowe informacje o Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Magnus is the first rollout of Arcadia's Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it's Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Magnus is the first rollout of Arcadia's Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it's Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Oficjalna strona internetowa: https://magnus.arcadiagames.io/ Kup MAGNUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.83K $ 32.83K $ 32.83K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.69K $ 59.69K $ 59.69K Historyczne maksimum: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Tokenomika Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGNUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGNUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGNUS tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGNUSna żywo! Prognoza ceny MAGNUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGNUS? Nasza strona z prognozami cen MAGNUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAGNUS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.