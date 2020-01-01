Poznaj tokenomikę MAGA SHIBA (MAGASHIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGASHIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MAGA SHIBA (MAGASHIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGASHIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika MAGA SHIBA (MAGASHIB) Odkryj kluczowe informacje o MAGA SHIBA (MAGASHIB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o MAGA SHIBA (MAGASHIB) Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB! Oficjalna strona internetowa: https://magashib.fun Tokenomika i analiza cenowa MAGA SHIBA (MAGASHIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAGA SHIBA (MAGASHIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.92K $ 49.92K $ 49.92K Całkowita podaż: $ 42,068.92T $ 42,068.92T $ 42,068.92T Podaż w obiegu: $ 42,068.92T $ 42,068.92T $ 42,068.92T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.92K $ 49.92K $ 49.92K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie MAGA SHIBA (MAGASHIB) Tokenomika MAGA SHIBA (MAGASHIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAGA SHIBA (MAGASHIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGASHIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGASHIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGASHIB tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGASHIBna żywo! Prognoza ceny MAGASHIB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGASHIB? Nasza strona z prognozami cen MAGASHIB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 