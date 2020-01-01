Poznaj tokenomikę MAGA PEPE (MAGAPEPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGAPEPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MAGA PEPE (MAGAPEPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGAPEPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Waluta USD Informacje o MAGA PEPE (MAGAPEPE) 🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Oficjalna strona internetowa: https://magapepe.vip

Tokenomika i analiza cenowa MAGA PEPE (MAGAPEPE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAGA PEPE (MAGAPEPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 82.56K $ 82.56K $ 82.56K Całkowita podaż: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T Podaż w obiegu: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 82.56K $ 82.56K $ 82.56K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie MAGA PEPE (MAGAPEPE) Tokenomika MAGA PEPE (MAGAPEPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAGA PEPE (MAGAPEPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGAPEPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGAPEPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGAPEPE tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGAPEPEna żywo! Prognoza ceny MAGAPEPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGAPEPE? Nasza strona z prognozami cen MAGAPEPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 