Informacje o cenie MAGA Coin BSC (MAGA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02304683$ 0.02304683 $ 0.02304683 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -3.51% Zmiana ceny (7D) -3.51%

Aktualna cena MAGA Coin BSC (MAGA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAGA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAGA w historii to $ 0.02304683, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAGA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -3.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAGA Coin BSC (MAGA)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Podaż w obiegu 202.68M 202.68M 202.68M Całkowita podaż 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014

Obecna kapitalizacja rynkowa MAGA Coin BSC wynosi $ 31.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAGA w obiegu wynosi 202.68M, przy całkowitej podaży 202680774.58663014. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.33K.