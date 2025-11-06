GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena MAGA Coin BSC to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MAGA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAGA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MAGA Coin BSC to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MAGA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAGA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAGA

Informacje o cenie MAGA

Czym jest MAGA

Oficjalna strona internetowa MAGA

Tokenomika MAGA

Prognoza cen MAGA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MAGA Coin BSC

Cena MAGA Coin BSC (MAGA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MAGA do USD:

$0.0001546
$0.0001546$0.0001546
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
MAGA Coin BSC (MAGA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:59 (UTC+8)

Informacje o cenie MAGA Coin BSC (MAGA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02304683
$ 0.02304683$ 0.02304683

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.51%

-3.51%

Aktualna cena MAGA Coin BSC (MAGA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAGA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAGA w historii to $ 0.02304683, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAGA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -3.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAGA Coin BSC (MAGA)

$ 31.33K
$ 31.33K$ 31.33K

--
----

$ 31.33K
$ 31.33K$ 31.33K

202.68M
202.68M 202.68M

202,680,774.58663014
202,680,774.58663014 202,680,774.58663014

Obecna kapitalizacja rynkowa MAGA Coin BSC wynosi $ 31.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAGA w obiegu wynosi 202.68M, przy całkowitej podaży 202680774.58663014. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.33K.

Historia ceny MAGA Coin BSC (MAGA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MAGA Coin BSC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MAGA Coin BSC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MAGA Coin BSC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MAGA Coin BSC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-8.97%
60 dni$ 0+28.23%
90 dni$ 0--

Co to jest MAGA Coin BSC (MAGA)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MAGA Coin BSC (MAGA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MAGA Coin BSC (w USD)

Jaka będzie wartość MAGA Coin BSC (MAGA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MAGA Coin BSC (MAGA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MAGA Coin BSC.

Sprawdź teraz prognozę ceny MAGA Coin BSC!

MAGA na lokalne waluty

Tokenomika MAGA Coin BSC (MAGA)

Zrozumienie tokenomiki MAGA Coin BSC (MAGA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAGAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MAGA Coin BSC (MAGA)

Jaka jest dziś wartość MAGA Coin BSC (MAGA)?
Aktualna cena MAGA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAGA do USD?
Aktualna cena MAGA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MAGA Coin BSC?
Kapitalizacja rynkowa dla MAGA wynosi $ 31.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAGA w obiegu?
W obiegu MAGA znajduje się 202.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAGA?
MAGA osiąga ATH w wysokości 0.02304683 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAGA?
MAGA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAGA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAGA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAGA pójdzie wyżej?
MAGA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAGA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:59 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MAGA Coin BSC (MAGA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,031.07
$103,031.07$103,031.07

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.40
$3,374.40$3,374.40

-0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.76
$158.76$158.76

-1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,031.07
$103,031.07$103,031.07

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,374.40
$3,374.40$3,374.40

-0.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3247
$2.3247$2.3247

+2.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.76
$158.76$158.76

-1.09%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0811
$1.0811$1.0811

-0.37%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2204
$0.2204$0.2204

+340.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000644
$0.0000000644$0.0000000644

+326.49%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000007299
$0.000007299$0.000007299

+286.59%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24966
$0.24966$0.24966

+96.93%