Aktualna cena MAFIA AI by Virtuals to 0.00010987 USD. Śledź aktualizacje cen MAFIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAFIA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAFIA

Informacje o cenie MAFIA

Czym jest MAFIA

Oficjalna strona internetowa MAFIA

Tokenomika MAFIA

Prognoza cen MAFIA

Cena MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Aktualna cena 1 MAFIA do USD:

$0.0001098
$0.0001098
+0.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:51 (UTC+8)

Informacje o cenie MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00010688
$ 0.00010688
Minimum 24h
$ 0.00012145
$ 0.00012145
Maksimum 24h

$ 0.00010688
$ 0.00010688

$ 0.00012145
$ 0.00012145

$ 0.00032125
$ 0.00032125

$ 0.00005047
$ 0.00005047

+1.15%

+0.64%

-23.40%

-23.40%

Aktualna cena MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) wynosi $0.00010987. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAFIA wahał się między $ 0.00010688 a $ 0.00012145, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAFIA w historii to $ 0.00032125, a najniższy to $ 0.00005047.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAFIA zmieniły się o +1.15% w ciągu ostatniej godziny, o +0.64% w ciągu 24 godzin i o -23.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

$ 55.10K
$ 55.10K

--
--

$ 110.20K
$ 110.20K

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MAFIA AI by Virtuals wynosi $ 55.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAFIA w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 110.20K.

Historia ceny MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MAFIA AI by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MAFIA AI by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0000190405.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MAFIA AI by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0000558232.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MAFIA AI by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.64%
30 Dni$ -0.0000190405-17.33%
60 dni$ -0.0000558232-50.80%
90 dni$ 0--

Co to jest MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MAFIA AI by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MAFIA AI by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny MAFIA AI by Virtuals!

MAFIA na lokalne waluty

Tokenomika MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Zrozumienie tokenomiki MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAFIAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Jaka jest dziś wartość MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)?
Aktualna cena MAFIA w USD wynosi 0.00010987USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAFIA do USD?
Aktualna cena MAFIA w USD wynosi $ 0.00010987. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MAFIA AI by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla MAFIA wynosi $ 55.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAFIA w obiegu?
W obiegu MAFIA znajduje się 500.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAFIA?
MAFIA osiąga ATH w wysokości 0.00032125 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAFIA?
MAFIA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005047 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAFIA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAFIA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAFIA pójdzie wyżej?
MAFIA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAFIA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:51 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

