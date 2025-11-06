Informacje o cenie MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00010688 Maksimum 24h $ 0.00012145 Historyczne maksimum $ 0.00032125 Najniższa cena $ 0.00005047 Zmiana ceny (1H) +1.15% Zmiana ceny (1D) +0.64% Zmiana ceny (7D) -23.40%

Aktualna cena MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) wynosi $0.00010987. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAFIA wahał się między $ 0.00010688 a $ 0.00012145, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAFIA w historii to $ 0.00032125, a najniższy to $ 0.00005047.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAFIA zmieniły się o +1.15% w ciągu ostatniej godziny, o +0.64% w ciągu 24 godzin i o -23.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Kapitalizacja rynkowa $ 55.10K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 110.20K Podaż w obiegu 500.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MAFIA AI by Virtuals wynosi $ 55.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAFIA w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 110.20K.