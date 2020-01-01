Poznaj tokenomikę Madonna del gatto (GATTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GATTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Madonna del gatto (GATTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GATTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Madonna del gatto (GATTO) / Tokenomika / Tokenomika Madonna del gatto (GATTO) Odkryj kluczowe informacje o Madonna del gatto (GATTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Madonna del gatto (GATTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Madonna del gatto (GATTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 103.40K $ 103.40K $ 103.40K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 103.40K $ 103.40K $ 103.40K Historyczne maksimum: $ 0.03733878 $ 0.03733878 $ 0.03733878 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001034 $ 0.0001034 $ 0.0001034 Dowiedz się więcej o cenie Madonna del gatto (GATTO) Tokenomika Madonna del gatto (GATTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Madonna del gatto (GATTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GATTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GATTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGATTO tokenomikę, poznaj cenę tokena GATTOna żywo! Prognoza ceny GATTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GATTO? Nasza strona z prognozami cen GATTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GATTO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.