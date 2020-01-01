Poznaj tokenomikę Mad Meerkat Optimizer (MMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mad Meerkat Optimizer (MMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Mad Meerkat Optimizer (MMO) Odkryj kluczowe informacje o Mad Meerkat Optimizer (MMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Mad Meerkat Optimizer (MMO) MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! Oficjalna strona internetowa: https://vaults.mm.finance/vault Tokenomika i analiza cenowa Mad Meerkat Optimizer (MMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mad Meerkat Optimizer (MMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.04K Całkowita podaż: $ 4.82M Podaż w obiegu: $ 4.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 115.53K Historyczne maksimum: $ 17.41 Historyczne minimum: $ 0.00964444 Aktualna cena: $ 0.02396432 Tokenomika Mad Meerkat Optimizer (MMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mad Meerkat Optimizer (MMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMMO tokenomikę, poznaj cenę tokena MMOna żywo! Prognoza ceny MMO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MMO? Nasza strona z prognozami cen MMO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MMO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.