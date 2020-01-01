Poznaj tokenomikę Mad Bears Club (MBC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MBC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mad Bears Club (MBC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MBC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Mad Bears Club (MBC) / Tokenomika / Tokenomika Mad Bears Club (MBC) Odkryj kluczowe informacje o Mad Bears Club (MBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mad Bears Club (MBC) Oficjalna strona internetowa: https://madbears.club/ Biała księga: https://whitepaper.madbears.club/ Kup MBC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mad Bears Club (MBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mad Bears Club (MBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.56K $ 3.56K $ 3.56K Całkowita podaż: $ 89.90K $ 89.90K $ 89.90K Podaż w obiegu: $ 89.90K $ 89.90K $ 89.90K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.56K $ 3.56K $ 3.56K Historyczne maksimum: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Historyczne minimum: $ 0.03617423 $ 0.03617423 $ 0.03617423 Aktualna cena: $ 0.03964487 $ 0.03964487 $ 0.03964487 Dowiedz się więcej o cenie Mad Bears Club (MBC) Tokenomika Mad Bears Club (MBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mad Bears Club (MBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMBC tokenomikę, poznaj cenę tokena MBCna żywo! Prognoza ceny MBC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MBC? Nasza strona z prognozami cen MBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MBC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.