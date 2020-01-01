Poznaj tokenomikę Lyra Finance (LYRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LYRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lyra Finance (LYRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LYRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Lyra Finance (LYRA) Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives. Oficjalna strona internetowa: https://lyra.finance/

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Tokenomika i analiza cenowa Lyra Finance (LYRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lyra Finance (LYRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 238.81K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 623.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 382.94K Historyczne maksimum: $ 0.677963 Historyczne minimum: $ 0.00022718 Aktualna cena: $ 0.00038285 Tokenomika Lyra Finance (LYRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lyra Finance (LYRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LYRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.