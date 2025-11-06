Informacje o cenie Lympo Market (LMT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Najniższa cena $ 0.00009641$ 0.00009641 $ 0.00009641 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -6.02% Zmiana ceny (7D) -6.02%

Aktualna cena Lympo Market (LMT) wynosi $0.0004768. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LMT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LMT w historii to $ 1.76, a najniższy to $ 0.00009641.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LMT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -6.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lympo Market (LMT)

Kapitalizacja rynkowa $ 74.02K$ 74.02K $ 74.02K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 596.01K$ 596.01K $ 596.01K Podaż w obiegu 155.25M 155.25M 155.25M Całkowita podaż 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lympo Market wynosi $ 74.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LMT w obiegu wynosi 155.25M, przy całkowitej podaży 1250000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 596.01K.