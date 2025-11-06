GiełdaDEX+
Aktualna cena Luntra Infrastructure to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $LUNTRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $LUNTRA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $LUNTRA

Informacje o cenie $LUNTRA

Czym jest $LUNTRA

Biała księga $LUNTRA

Oficjalna strona internetowa $LUNTRA

Tokenomika $LUNTRA

Prognoza cen $LUNTRA

Logo Luntra Infrastructure

Cena Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $LUNTRA do USD:

--
----
-3.10%1D
USD
Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372154
$ 0.00372154$ 0.00372154

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-3.18%

-13.72%

-13.72%

Aktualna cena Luntra Infrastructure ($LUNTRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $LUNTRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $LUNTRA w historii to $ 0.00372154, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $LUNTRA zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -3.18% w ciągu 24 godzin i o -13.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

--
----

$ 14.75K
$ 14.75K$ 14.75K

820.00M
820.00M 820.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Luntra Infrastructure wynosi $ 12.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $LUNTRA w obiegu wynosi 820.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.75K.

Historia ceny Luntra Infrastructure ($LUNTRA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Luntra Infrastructure do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Luntra Infrastructure do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Luntra Infrastructure do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Luntra Infrastructure do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.18%
30 Dni$ 0-26.28%
60 dni$ 0-33.52%
90 dni$ 0--

Co to jest Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Luntra Infrastructure (w USD)

Jaka będzie wartość Luntra Infrastructure ($LUNTRA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Luntra Infrastructure ($LUNTRA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Luntra Infrastructure.

Sprawdź teraz prognozę ceny Luntra Infrastructure!

$LUNTRA na lokalne waluty

Tokenomika Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Zrozumienie tokenomiki Luntra Infrastructure ($LUNTRA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $LUNTRAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Jaka jest dziś wartość Luntra Infrastructure ($LUNTRA)?
Aktualna cena $LUNTRA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $LUNTRA do USD?
Aktualna cena $LUNTRA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Luntra Infrastructure?
Kapitalizacja rynkowa dla $LUNTRA wynosi $ 12.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $LUNTRA w obiegu?
W obiegu $LUNTRA znajduje się 820.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $LUNTRA?
$LUNTRA osiąga ATH w wysokości 0.00372154 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $LUNTRA?
$LUNTRA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $LUNTRA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $LUNTRA wynosi -- USD.
Czy w tym roku $LUNTRA pójdzie wyżej?
$LUNTRA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $LUNTRA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

