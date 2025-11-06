Informacje o cenie Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00372154$ 0.00372154 $ 0.00372154 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) -3.18% Zmiana ceny (7D) -13.72% Zmiana ceny (7D) -13.72%

Aktualna cena Luntra Infrastructure ($LUNTRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $LUNTRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $LUNTRA w historii to $ 0.00372154, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $LUNTRA zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -3.18% w ciągu 24 godzin i o -13.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K Podaż w obiegu 820.00M 820.00M 820.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Luntra Infrastructure wynosi $ 12.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $LUNTRA w obiegu wynosi 820.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.75K.