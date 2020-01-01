Poznaj tokenomikę Lunar Snake Coin (SNAKE2025) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNAKE2025, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lunar Snake Coin (SNAKE2025) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNAKE2025, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lunar Snake Coin (SNAKE2025) / Tokenomika / Tokenomika Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Odkryj kluczowe informacje o Lunar Snake Coin (SNAKE2025), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lunar Snake Coin (SNAKE2025) The Year of the Snake is just around the corner, and with it comes a wave of hope and growth. Let’s unite and make our mark in the Solana community together! Join us on this thrilling adventure! Get your Lunar Snake Coin right now! The Lunar Snake Coin, often associated with the Chinese zodiac, symbolizes various qualities and attributes related to the Year of the Snake. In Chinese culture, the Snake is seen as a symbol of wisdom, intuition, and elegance. People born in the Year of the Snake are often considered to be intelligent, enigmatic, and capable of deep thought. The coin itself can represent prosperity, good fortune, and protection. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.53K $ 21.53K $ 21.53K Całkowita podaż: $ 992.59M $ 992.59M $ 992.59M Podaż w obiegu: $ 992.59M $ 992.59M $ 992.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.53K $ 21.53K $ 21.53K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Lunar Snake Coin (SNAKE2025) Tokenomika Lunar Snake Coin (SNAKE2025): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lunar Snake Coin (SNAKE2025) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNAKE2025, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNAKE2025. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNAKE2025 tokenomikę, poznaj cenę tokena SNAKE2025na żywo! Prognoza ceny SNAKE2025 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNAKE2025? Nasza strona z prognozami cen SNAKE2025 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNAKE2025 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.