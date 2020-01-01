Poznaj tokenomikę Luna Inu (LINU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LINU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Luna Inu (LINU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LINU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Luna Inu (LINU) / Tokenomika / Tokenomika Luna Inu (LINU) Odkryj kluczowe informacje o Luna Inu (LINU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Luna Inu (LINU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Luna Inu (LINU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 979.00K $ 979.00K $ 979.00K Całkowita podaż: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Podaż w obiegu: $ 749.17T $ 749.17T $ 749.17T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Luna Inu (LINU) Tokenomika Luna Inu (LINU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Luna Inu (LINU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LINU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LINU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLINU tokenomikę, poznaj cenę tokena LINUna żywo! Prognoza ceny LINU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LINU? Nasza strona z prognozami cen LINU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LINU już teraz!