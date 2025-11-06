GiełdaDEX+
Aktualna cena Lulu the Ostrich to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LULU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LULU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LULU

Informacje o cenie LULU

Czym jest LULU

Oficjalna strona internetowa LULU

Tokenomika LULU

Prognoza cen LULU

Cena Lulu the Ostrich (LULU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LULU do USD:

+17.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Lulu the Ostrich (LULU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.04%

+17.93%

+9.98%

+9.98%

Aktualna cena Lulu the Ostrich (LULU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LULU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LULU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LULU zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +17.93% w ciągu 24 godzin i o +9.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lulu the Ostrich (LULU)

Obecna kapitalizacja rynkowa Lulu the Ostrich wynosi $ 9.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LULU w obiegu wynosi 999.93M, przy całkowitej podaży 999927473.3870248. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.11K.

Historia ceny Lulu the Ostrich (LULU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lulu the Ostrich do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lulu the Ostrich do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lulu the Ostrich do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lulu the Ostrich do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+17.93%
30 Dni$ 0-46.91%
60 dni$ 0-81.68%
90 dni$ 0--

Co to jest Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Lulu the Ostrich (LULU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Lulu the Ostrich (w USD)

Jaka będzie wartość Lulu the Ostrich (LULU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lulu the Ostrich (LULU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lulu the Ostrich.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lulu the Ostrich!

LULU na lokalne waluty

Tokenomika Lulu the Ostrich (LULU)

Zrozumienie tokenomiki Lulu the Ostrich (LULU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LULUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lulu the Ostrich (LULU)

Jaka jest dziś wartość Lulu the Ostrich (LULU)?
Aktualna cena LULU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LULU do USD?
Aktualna cena LULU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lulu the Ostrich?
Kapitalizacja rynkowa dla LULU wynosi $ 9.11K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LULU w obiegu?
W obiegu LULU znajduje się 999.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LULU?
LULU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LULU?
LULU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LULU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LULU wynosi -- USD.
Czy w tym roku LULU pójdzie wyżej?
LULU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LULU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:15 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

