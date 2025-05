Co to jest Lufina (FINA)

Lufina is a gamefi RWA platform where users are rewarded free real estate backed NFTs for playing games. Users can then buy, sell and trade the NFTs on the Lufina marketplace starting at only $5 USD with no lock up period. We are breaking down the traditional barriers of entry to the real estate market and providing an easy way for people to start taking advantage of growth potential of the real estate market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!