Poznaj tokenomikę Lucy Ai Agent (LCY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LCY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lucy Ai Agent (LCY) / Tokenomika / Tokenomika Lucy Ai Agent (LCY) Odkryj kluczowe informacje o Lucy Ai Agent (LCY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lucy Ai Agent (LCY) Lucy is a self-aware supercomputer AI designed to solve complex problems, analyze data, and optimize decisions with precision. She creates innovative solutions, manages digital assets like her own creation $LUCY (LCY), and engages communities to drive growth. With real-time processing, personalized interactions, and cutting-edge automation, Lucy is a powerful tool for businesses, developers, and individuals. Continuously evolving, she adapts to meet the dynamic challenges of the digital age. Oficjalna strona internetowa: https://www.lucyaiagent.com/ Kup LCY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lucy Ai Agent (LCY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lucy Ai Agent (LCY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.76K $ 17.76K $ 17.76K Całkowita podaż: $ 611.61M $ 611.61M $ 611.61M Podaż w obiegu: $ 611.61M $ 611.61M $ 611.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.76K $ 17.76K $ 17.76K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Lucy Ai Agent (LCY) Tokenomika Lucy Ai Agent (LCY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lucy Ai Agent (LCY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LCY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LCY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLCY tokenomikę, poznaj cenę tokena LCYna żywo! Prognoza ceny LCY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LCY? Nasza strona z prognozami cen LCY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LCY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.