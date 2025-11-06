Informacje o cenie Lucky Moon (LUCKYMOON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -30.25% Zmiana ceny (7D) -30.25%

Aktualna cena Lucky Moon (LUCKYMOON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUCKYMOON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUCKYMOON w historii to $ 0.00265184, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUCKYMOON zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -30.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lucky Moon (LUCKYMOON)

Kapitalizacja rynkowa $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Podaż w obiegu 21.00B 21.00B 21.00B Całkowita podaż 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lucky Moon wynosi $ 69.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUCKYMOON w obiegu wynosi 21.00B, przy całkowitej podaży 21000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 69.95K.