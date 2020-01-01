Poznaj tokenomikę Love Monster (LOVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Love Monster (LOVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Love Monster (LOVE) Odkryj kluczowe informacje o Love Monster (LOVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Love Monster (LOVE) LOVE Powers the heart of the Love Monster ecosystem Oficjalna strona internetowa: https://playlovemonster.com/ Biała księga: https://monsterpaper.playlovemonster.com/ Tokenomika i analiza cenowa Love Monster (LOVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Love Monster (LOVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 168.75K Całkowita podaż: $ 4.50B Podaż w obiegu: $ 4.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 168.75K Historyczne maksimum: $ 0.00495728 Historyczne minimum: $ 0.00000309 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Love Monster (LOVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Love Monster (LOVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOVE tokenomikę, poznaj cenę tokena LOVEna żywo! Prognoza ceny LOVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOVE? Nasza strona z prognozami cen LOVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOVE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.