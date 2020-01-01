Poznaj tokenomikę Louie the Raccoon ($LOUIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $LOUIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Louie the Raccoon ($LOUIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $LOUIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Louie the Raccoon ($LOUIE) $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Oficjalna strona internetowa: https://www.louieraccoon.com/ Biała księga: https://t.me/megaontron Kup $LOUIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Louie the Raccoon ($LOUIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Louie the Raccoon ($LOUIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.70K $ 48.70K $ 48.70K Całkowita podaż: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Podaż w obiegu: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.70K $ 48.70K $ 48.70K Historyczne maksimum: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomika Louie the Raccoon ($LOUIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Louie the Raccoon ($LOUIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $LOUIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $LOUIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$LOUIE tokenomikę, poznaj cenę tokena $LOUIEna żywo! Prognoza ceny $LOUIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $LOUIE? Nasza strona z prognozami cen $LOUIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $LOUIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.