Co to jest LoserChick EGG (EGG)

LoserChick is the first global 3D “Claw Crane” on-chain game, which integrates NFT and GameFi financial gameplay on the basis of the game, such as liquidity mining, NFT minting, NFT stake mining, asset trading, etc. In LoserChick, players can not only play games freely, but also continuously enjoy various financial services to earn while playing.

Zasoby dla LoserChick EGG (EGG) Oficjalna strona internetowa