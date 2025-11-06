Informacje o cenie Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 Najniższa cena $ 106,330$ 106,330 $ 106,330 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -3.97% Zmiana ceny (7D) -3.97%

Aktualna cena Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) wynosi $106,722. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENZOBTC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENZOBTC w historii to $ 115,819, a najniższy to $ 106,330.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ENZOBTC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -3.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 220.60M$ 220.60M $ 220.60M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 220.60M$ 220.60M $ 220.60M Podaż w obiegu 2.07K 2.07K 2.07K Całkowita podaż 2,067.02911143 2,067.02911143 2,067.02911143

Obecna kapitalizacja rynkowa Lorenzo Wrapped Bitcoin wynosi $ 220.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENZOBTC w obiegu wynosi 2.07K, przy całkowitej podaży 2067.02911143. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 220.60M.