Aktualna cena Lorenzo Wrapped Bitcoin to 106,722 USD. Śledź aktualizacje cen ENZOBTC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ENZOBTC łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:47:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

Aktualna cena Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) wynosi $106,722. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENZOBTC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENZOBTC w historii to $ 115,819, a najniższy to $ 106,330.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ENZOBTC zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -3.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Obecna kapitalizacja rynkowa Lorenzo Wrapped Bitcoin wynosi $ 220.60M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENZOBTC w obiegu wynosi 2.07K, przy całkowitej podaży 2067.02911143. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 220.60M.

Historia ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin do USD wyniosła $ -3,670.4363850000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin do USD wyniosła $ -3,366.5775066000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -3,670.4363850000-3.43%
60 dni$ -3,366.5775066000-3.15%
90 dni$ 0--

Co to jest Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin (w USD)

Jaka będzie wartość Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin!

ENZOBTC na lokalne waluty

Tokenomika Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Zrozumienie tokenomiki Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ENZOBTCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Jaka jest dziś wartość Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)?
Aktualna cena ENZOBTC w USD wynosi 106,722USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ENZOBTC do USD?
Aktualna cena ENZOBTC w USD wynosi $ 106,722. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lorenzo Wrapped Bitcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla ENZOBTC wynosi $ 220.60M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ENZOBTC w obiegu?
W obiegu ENZOBTC znajduje się 2.07K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ENZOBTC?
ENZOBTC osiąga ATH w wysokości 115,819 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ENZOBTC?
ENZOBTC zaliczył cenę ATL w wysokości 106,330 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ENZOBTC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ENZOBTC wynosi -- USD.
Czy w tym roku ENZOBTC pójdzie wyżej?
ENZOBTC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ENZOBTC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

