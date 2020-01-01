Poznaj tokenomikę Lord Of SOL (LOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lord Of SOL (LOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Lord Of SOL (LOS) Odkryj kluczowe informacje o Lord Of SOL (LOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lord Of SOL (LOS) Lord of Sol ($LOS) is the epitome of craziness in the meme coin world! Even Gollum couldn't resist the temptation. Oficjalna strona internetowa: https://lordoflos.vip/ Kup LOS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lord Of SOL (LOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lord Of SOL (LOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 291.29K $ 291.29K $ 291.29K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 291.29K $ 291.29K $ 291.29K Historyczne maksimum: $ 0.00171875 $ 0.00171875 $ 0.00171875 Historyczne minimum: $ 0.00001501 $ 0.00001501 $ 0.00001501 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Lord Of SOL (LOS) Tokenomika Lord Of SOL (LOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lord Of SOL (LOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOS tokenomikę, poznaj cenę tokena LOSna żywo! Prognoza ceny LOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOS? Nasza strona z prognozami cen LOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.