Giełda MEXC / Cena krypto / Looped Hype (LHYPE) / Tokenomika / Tokenomika Looped Hype (LHYPE) Odkryj kluczowe informacje o Looped Hype (LHYPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Looped Hype (LHYPE) loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Oficjalna strona internetowa: https://loopedhype.com/ Kup LHYPE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Looped Hype (LHYPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Looped Hype (LHYPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.77M Całkowita podaż: $ 967.59K Podaż w obiegu: $ 967.59K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.77M Historyczne maksimum: $ 59.58 Historyczne minimum: $ 9.34 Aktualna cena: $ 43.08 Dowiedz się więcej o cenie Looped Hype (LHYPE) Tokenomika Looped Hype (LHYPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Looped Hype (LHYPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LHYPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LHYPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLHYPE tokenomikę, poznaj cenę tokena LHYPEna żywo! Prognoza ceny LHYPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LHYPE? Nasza strona z prognozami cen LHYPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LHYPE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.