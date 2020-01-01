Poznaj tokenomikę Looby by Stephen Bliss (LOOBY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOOBY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Looby by Stephen Bliss (LOOBY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LOOBY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Looby by Stephen Bliss (LOOBY) / Tokenomika / Tokenomika Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Odkryj kluczowe informacje o Looby by Stephen Bliss (LOOBY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Looby by Stephen Bliss (LOOBY) LOOBY is no ordinary memecoin—it's the first meme born from the creative genius of Stephen Bliss, the legendary artist behind Grand Theft Auto and Red Dead Redemption, and his son, Alex. Together, they brought LOOBY to life, blending Stephen's iconic artistry with Alex's playful imagination. The result? A quirky, one-of-a-kind character that embodies humor, creativity, and the power of collaboration across generations. LOOBY is more than just a coin; it's a living, breathing piece of art that connects people through its bold personality and unforgettable vibes. Oficjalna strona internetowa: https://www.looby.love/ Kup LOOBY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Looby by Stephen Bliss (LOOBY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 468.97K Całkowita podaż: $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 952.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 492.09K Historyczne maksimum: $ 0.00344273 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00049212 Dowiedz się więcej o cenie Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Tokenomika Looby by Stephen Bliss (LOOBY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Looby by Stephen Bliss (LOOBY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOOBY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOOBY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOOBY tokenomikę, poznaj cenę tokena LOOBYna żywo! Prognoza ceny LOOBY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOOBY? Nasza strona z prognozami cen LOOBY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOOBY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.