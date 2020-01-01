Poznaj tokenomikę Locust Pocus (CICADA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CICADA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Locust Pocus (CICADA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CICADA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Locust Pocus (CICADA) A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far. Oficjalna strona internetowa: https://www.locustpocus.com/ Biała księga: https://www.locustpocus.com/ Tokenomika i analiza cenowa Locust Pocus (CICADA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Locust Pocus (CICADA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.08K Całkowita podaż: $ 884.24M Podaż w obiegu: $ 884.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.08K Historyczne maksimum: $ 0.0013451 Historyczne minimum: $ 0.00001116 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Locust Pocus (CICADA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Locust Pocus (CICADA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CICADA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CICADA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.