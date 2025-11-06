GiełdaDEX+
Aktualna cena Little Pepe to 0.00118129 USD. Śledź aktualizacje cen LILPEPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LILPEPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LILPEPE

Informacje o cenie LILPEPE

Czym jest LILPEPE

Oficjalna strona internetowa LILPEPE

Tokenomika LILPEPE

Prognoza cen LILPEPE

Logo Little Pepe

Cena Little Pepe (LILPEPE)

Aktualna cena 1 LILPEPE do USD:

$0.00118129
-0.60%1D
USD
Little Pepe (LILPEPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:46:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Little Pepe (LILPEPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00117787
Minimum 24h
$ 0.00119499
Maksimum 24h

$ 0.00117787
$ 0.00119499
$ 0.052252
$ 0.000033
-0.60%

+4.39%

+4.39%

Aktualna cena Little Pepe (LILPEPE) wynosi $0.00118129. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LILPEPE wahał się między $ 0.00117787 a $ 0.00119499, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LILPEPE w historii to $ 0.052252, a najniższy to $ 0.000033.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LILPEPE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.60% w ciągu 24 godzin i o +4.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Little Pepe (LILPEPE)

$ 118.13K
$ 118.13K
100.00M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Little Pepe wynosi $ 118.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LILPEPE w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 118.13K.

Historia ceny Little Pepe (LILPEPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Little Pepe do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Little Pepe do USD wyniosła $ +0.0000756775.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Little Pepe do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Little Pepe do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.60%
30 Dni$ +0.0000756775+6.41%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Little Pepe (LILPEPE)

Little Pepe is the next evolution in meme coins, a freshly engineered variant of the iconic Pepe the Frog designed specifically for the modern crypto landscape. Born from the chaotic yet beloved world of internet memes, Little Pepe combines the whimsical spirit of Pepe with cutting-edge blockchain engineering optimized for speed, top-tier security, and ultra-low transaction fees. At its core is the $LILPEPE utility token, which powers a vibrant ecosystem built entirely on the Ethereum network. This isn't just another pump-and-dump meme; it's a community-driven movement aiming to usher in a new golden era for meme coins, where Pepe remains the undisputed king, but Little Pepe emerges as the agile prince—faster, cheaper, and meme-fueled to the max. We're talking about a token that thrives on viral energy, rewarding holders with real utility while keeping the fun alive through exclusive NFT drops, meme contests, and decentralized governance. In a sea of copycats, Little Pepe stands as a beacon for those who believe memes aren't just jokes—they're the future of finance.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Little Pepe (w USD)

Jaka będzie wartość Little Pepe (LILPEPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Little Pepe (LILPEPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Little Pepe.

Sprawdź teraz prognozę ceny Little Pepe!

Tokenomika Little Pepe (LILPEPE)

Zrozumienie tokenomiki Little Pepe (LILPEPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LILPEPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Little Pepe (LILPEPE)

Jaka jest dziś wartość Little Pepe (LILPEPE)?
Aktualna cena LILPEPE w USD wynosi 0.00118129USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LILPEPE do USD?
Aktualna cena LILPEPE w USD wynosi $ 0.00118129. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Little Pepe?
Kapitalizacja rynkowa dla LILPEPE wynosi $ 118.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LILPEPE w obiegu?
W obiegu LILPEPE znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LILPEPE?
LILPEPE osiąga ATH w wysokości 0.052252 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LILPEPE?
LILPEPE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000033 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LILPEPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LILPEPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku LILPEPE pójdzie wyżej?
LILPEPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LILPEPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Little Pepe (LILPEPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

