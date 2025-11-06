Informacje o cenie Little Buck (LITTLEBUCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.19% Zmiana ceny (7D) -22.44% Zmiana ceny (7D) -22.44%

Aktualna cena Little Buck (LITTLEBUCK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITTLEBUCK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITTLEBUCK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITTLEBUCK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.19% w ciągu 24 godzin i o -22.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Little Buck (LITTLEBUCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Podaż w obiegu 999.61M 999.61M 999.61M Całkowita podaż 999,611,301.962518 999,611,301.962518 999,611,301.962518

Obecna kapitalizacja rynkowa Little Buck wynosi $ 12.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITTLEBUCK w obiegu wynosi 999.61M, przy całkowitej podaży 999611301.962518. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.41K.