Aktualna cena Little Buck to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LITTLEBUCK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LITTLEBUCK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Little Buck to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LITTLEBUCK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LITTLEBUCK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LITTLEBUCK

Informacje o cenie LITTLEBUCK

Czym jest LITTLEBUCK

Oficjalna strona internetowa LITTLEBUCK

Tokenomika LITTLEBUCK

Prognoza cen LITTLEBUCK

Cena Little Buck (LITTLEBUCK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LITTLEBUCK do USD:

--
----
+1.10%1D
mexc
USD
Little Buck (LITTLEBUCK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:49:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Little Buck (LITTLEBUCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.19%

-22.44%

-22.44%

Aktualna cena Little Buck (LITTLEBUCK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITTLEBUCK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITTLEBUCK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITTLEBUCK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.19% w ciągu 24 godzin i o -22.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Little Buck (LITTLEBUCK)

$ 12.41K
$ 12.41K$ 12.41K

--
----

$ 12.41K
$ 12.41K$ 12.41K

999.61M
999.61M 999.61M

999,611,301.962518
999,611,301.962518 999,611,301.962518

Obecna kapitalizacja rynkowa Little Buck wynosi $ 12.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITTLEBUCK w obiegu wynosi 999.61M, przy całkowitej podaży 999611301.962518. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.41K.

Historia ceny Little Buck (LITTLEBUCK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Little Buck do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Little Buck do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Little Buck do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Little Buck do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.19%
30 Dni$ 0-43.20%
60 dni$ 0-62.58%
90 dni$ 0--

Co to jest Little Buck (LITTLEBUCK)

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Little Buck (LITTLEBUCK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Little Buck (w USD)

Jaka będzie wartość Little Buck (LITTLEBUCK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Little Buck (LITTLEBUCK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Little Buck.

Sprawdź teraz prognozę ceny Little Buck!

LITTLEBUCK na lokalne waluty

Tokenomika Little Buck (LITTLEBUCK)

Zrozumienie tokenomiki Little Buck (LITTLEBUCK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LITTLEBUCKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Little Buck (LITTLEBUCK)

Jaka jest dziś wartość Little Buck (LITTLEBUCK)?
Aktualna cena LITTLEBUCK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LITTLEBUCK do USD?
Aktualna cena LITTLEBUCK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Little Buck?
Kapitalizacja rynkowa dla LITTLEBUCK wynosi $ 12.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LITTLEBUCK w obiegu?
W obiegu LITTLEBUCK znajduje się 999.61M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LITTLEBUCK?
LITTLEBUCK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LITTLEBUCK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LITTLEBUCK wynosi -- USD.
Czy w tym roku LITTLEBUCK pójdzie wyżej?
LITTLEBUCK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LITTLEBUCK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:49:30 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Little Buck (LITTLEBUCK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

