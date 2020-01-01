Poznaj tokenomikę Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LAB-V2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LAB-V2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Odkryj kluczowe informacje o Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Oficjalna strona internetowa: https://labv2-revival.netlify.app/ Tokenomika i analiza cenowa Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.81K $ 113.81K $ 113.81K Całkowita podaż: $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T Podaż w obiegu: $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 212.99K $ 212.99K $ 212.99K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktualna cena: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Tokenomika Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAB-V2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAB-V2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAB-V2 tokenomikę, poznaj cenę tokena LAB-V2na żywo! Prognoza ceny LAB-V2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAB-V2? Nasza strona z prognozami cen LAB-V2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAB-V2 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.