Informacje o cenie Lithium Finance (LITH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.070537 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.57% Zmiana ceny (1D) +11.70% Zmiana ceny (7D) -14.21%

Aktualna cena Lithium Finance (LITH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITH w historii to $ 0.070537, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITH zmieniły się o -0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +11.70% w ciągu 24 godzin i o -14.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lithium Finance (LITH)

Kapitalizacja rynkowa $ 69.05K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 76.06K Podaż w obiegu 9.08B Całkowita podaż 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lithium Finance wynosi $ 69.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITH w obiegu wynosi 9.08B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 76.06K.