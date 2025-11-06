GiełdaDEX+
Aktualna cena Lithium Finance to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LITH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LITH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LITH

Informacje o cenie LITH

Czym jest LITH

Biała księga LITH

Oficjalna strona internetowa LITH

Tokenomika LITH

Prognoza cen LITH

Logo Lithium Finance

Cena Lithium Finance (LITH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LITH do USD:

--
----
+11.70%1D
USD
Lithium Finance (LITH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:49:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Lithium Finance (LITH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070537
$ 0.070537$ 0.070537

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

+11.70%

-14.21%

-14.21%

Aktualna cena Lithium Finance (LITH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITH w historii to $ 0.070537, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITH zmieniły się o -0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +11.70% w ciągu 24 godzin i o -14.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lithium Finance (LITH)

$ 69.05K
$ 69.05K$ 69.05K

--
----

$ 76.06K
$ 76.06K$ 76.06K

9.08B
9.08B 9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lithium Finance wynosi $ 69.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITH w obiegu wynosi 9.08B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 76.06K.

Historia ceny Lithium Finance (LITH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lithium Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lithium Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lithium Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lithium Finance do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+11.70%
30 Dni$ 0+3.16%
60 dni$ 0+6.60%
90 dni$ 0--

Co to jest Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Lithium Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Lithium Finance (LITH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lithium Finance (LITH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lithium Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lithium Finance!

LITH na lokalne waluty

Tokenomika Lithium Finance (LITH)

Zrozumienie tokenomiki Lithium Finance (LITH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LITHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lithium Finance (LITH)

Jaka jest dziś wartość Lithium Finance (LITH)?
Aktualna cena LITH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LITH do USD?
Aktualna cena LITH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lithium Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla LITH wynosi $ 69.05K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LITH w obiegu?
W obiegu LITH znajduje się 9.08B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LITH?
LITH osiąga ATH w wysokości 0.070537 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LITH?
LITH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LITH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LITH wynosi -- USD.
Czy w tym roku LITH pójdzie wyżej?
LITH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LITH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:49:21 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

