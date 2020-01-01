Poznaj tokenomikę Liquity BOLD (BOLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Liquity BOLD (BOLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Liquity BOLD (BOLD) / Tokenomika / Tokenomika Liquity BOLD (BOLD) Odkryj kluczowe informacje o Liquity BOLD (BOLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Liquity BOLD (BOLD) BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort. Oficjalna strona internetowa: https://www.liquity.org/ Kup BOLD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Liquity BOLD (BOLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Liquity BOLD (BOLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.00M Całkowita podaż: $ 44.88M Podaż w obiegu: $ 44.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.00M Historyczne maksimum: $ 1.013 Historyczne minimum: $ 0.987759 Aktualna cena: $ 1.001 Dowiedz się więcej o cenie Liquity BOLD (BOLD) Tokenomika Liquity BOLD (BOLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Liquity BOLD (BOLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOLD tokenomikę, poznaj cenę tokena BOLDna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.