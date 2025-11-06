Informacje o cenie LiquiHub (LIQUI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Najniższa cena $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena LiquiHub (LIQUI) wynosi $0.00905129. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQUI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQUI w historii to $ 0.236031, a najniższy to $ 0.00856599.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQUI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LiquiHub (LIQUI)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Podaż w obiegu 903.50K 903.50K 903.50K Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LiquiHub wynosi $ 8.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQUI w obiegu wynosi 903.50K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.05K.