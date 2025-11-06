Informacje o cenie Lioness (LIONESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00002118$ 0.00002118 $ 0.00002118 Najniższa cena $ 0.00000311$ 0.00000311 $ 0.00000311 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -1.64% Zmiana ceny (7D) -1.64%

Aktualna cena Lioness (LIONESS) wynosi $0.00000622. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIONESS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIONESS w historii to $ 0.00002118, a najniższy to $ 0.00000311.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIONESS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lioness (LIONESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Lioness wynosi $ 6.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIONESS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.22K.