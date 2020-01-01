Poznaj tokenomikę LimoncelloAI (LIMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LIMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LimoncelloAI (LIMON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LIMON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika LimoncelloAI (LIMON) Odkryj kluczowe informacje o LimoncelloAI (LIMON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o LimoncelloAI (LIMON)

LimoncelloAI is an advanced crypto trading solution designed to provide users with highly accurate buy and sell signals by analyzing a combination of on-chain data, social sentiment from platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, as well as web-based metrics. The platform integrates machine learning algorithms to offer real-time, data-driven insights for traders. Additionally, LimoncelloAI features an auto-trading bot that automates trades based on the signals it generates, helping users optimize their trading strategies and improve decision-making.

Oficjalna strona internetowa: https://limoncelloai.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa LimoncelloAI (LIMON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LimoncelloAI (LIMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 16.05K
Całkowita podaż: $ 10.00M
Podaż w obiegu: $ 10.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.05K
Historyczne maksimum: $ 0.04620411
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00160475

Tokenomika LimoncelloAI (LIMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki LimoncelloAI (LIMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIMON.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.