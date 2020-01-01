Poznaj tokenomikę Lift Dollar (USDL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lift Dollar (USDL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lift Dollar (USDL) / Tokenomika / Tokenomika Lift Dollar (USDL) Odkryj kluczowe informacje o Lift Dollar (USDL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lift Dollar (USDL) Oficjalna strona internetowa: https://liftdollar.com/ Biała księga: https://whitepaper.liftdollar.com/index.html Kup USDL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lift Dollar (USDL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lift Dollar (USDL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.35M $ 46.35M $ 46.35M Całkowita podaż: $ 46.22M $ 46.22M $ 46.22M Podaż w obiegu: $ 46.22M $ 46.22M $ 46.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.35M $ 46.35M $ 46.35M Historyczne maksimum: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 Historyczne minimum: $ 0.911731 $ 0.911731 $ 0.911731 Aktualna cena: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Dowiedz się więcej o cenie Lift Dollar (USDL) Tokenomika Lift Dollar (USDL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lift Dollar (USDL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDL tokenomikę, poznaj cenę tokena USDLna żywo! Prognoza ceny USDL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDL? Nasza strona z prognozami cen USDL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.