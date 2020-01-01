Poznaj tokenomikę life changing pill (PILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę life changing pill (PILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / life changing pill (PILL) / Tokenomika / Tokenomika life changing pill (PILL) Odkryj kluczowe informacje o life changing pill (PILL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o life changing pill (PILL) Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. Oficjalna strona internetowa: https://pillnet.ai/ Kup PILL teraz! Tokenomika i analiza cenowa life changing pill (PILL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla life changing pill (PILL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 607.22K Całkowita podaż: $ 999.33M Podaż w obiegu: $ 999.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 607.22K Historyczne maksimum: $ 0.00554118 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0006075 Dowiedz się więcej o cenie life changing pill (PILL) Tokenomika life changing pill (PILL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki life changing pill (PILL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PILL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PILL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPILL tokenomikę, poznaj cenę tokena PILLna żywo! Prognoza ceny PILL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PILL? Nasza strona z prognozami cen PILL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PILL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.